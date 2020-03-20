До 4 тысяч рублей штрафа заплатят поджигатели сухой травы в Псковской области

12:25, 20 марта 2020, ПАИ

В Псковской области за поджигание сухой травы предусмотрены штрафы для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции 20 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, если пал травы послужил причиной возникновения пожара, то в таком случае предусматривается административная ответственность со штрафом до 1 млн рублей, а также возможна и уголовная ответственность. Владимир Якунин отметил, что в случае введения особого противопожарного режима штрафы возрастут.

С 20 марта на территории Псковской области установлено начало пожароопасного сезона.