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Общество

До 4 тысяч рублей штрафа заплатят поджигатели сухой травы в Псковской области

В Псковской области за поджигание сухой травы предусмотрены штрафы для физических лиц – от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных лиц от 15 до 30 тысяч рублей, для юридических лиц – от 150 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Псковской области Владимир Якунин на пресс-конференции 20 марта, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, если пал травы послужил причиной возникновения пожара, то в таком случае предусматривается административная ответственность со штрафом до 1 млн рублей, а также возможна и уголовная ответственность. Владимир Якунин отметил, что в случае введения особого противопожарного режима штрафы возрастут.

С 20 марта на территории Псковской области установлено начало пожароопасного сезона.

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