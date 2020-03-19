0
20:23
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
20:04
Поездка на границу с Эстонией: Масок нет, паники тоже
17:49
И спасут, и сохранят: Какие реставрационные работы проводят на колокольне Троицкого собора в Пскове
17:22
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
17:14
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
16:57
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
15:48
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Еще новости
Общество

Пожароопасный сезон начинается в Псковской области

С 20 марта на территории Псковской области устанавливается начало пожароопасного сезона. Соответствующее постановление администрации Псковской области опубликовано на официальном сайте нормативных правовых актов региона.

В документе указывается, что начало пожароопасного сезона на территории Псковской области с 20 марта 2020 года устанавливается на основании постановления правительства России от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», закона Псковской области от 2 октября 2000 года №105-ОЗ «О пожарной безопасности в Псковской области». 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
19 марта 2020
Комплекс мер по противодействию распространению коронавируса расширен в Псковской области
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
19 марта 2020
Историк Елена Александрова: Поправки в Конституцию реально отражают нашу жизнь
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
19 марта 2020
Как прошел рейд по аптекам Пскова (ВИДЕО)
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
19 марта 2020
Опрос ПАИ: Какие меры псковичи применяют для снижения риска заражения коронавирусом
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
19 марта 2020
Псковская весна: После 27 марта метеорологи обещают до 12 градусов тепла
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
19 марта 2020
Минкульт ищет подрядчика для организации программы для школьников «Серебряное ожерелье. Псков»
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
19 марта 2020
Первые факты заражения коронавирусом зарегистрировали в Псковской области
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо
19 марта 2020
Николай Романов: Коронавирус, не коронавирус, а кормить людей надо

Идет загрузка...