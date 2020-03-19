Пожароопасный сезон начинается в Псковской области
С 20 марта на территории Псковской области устанавливается начало пожароопасного сезона. Соответствующее постановление администрации Псковской области опубликовано на официальном сайте нормативных правовых актов региона.
В документе указывается, что начало пожароопасного сезона на территории Псковской области с 20 марта 2020 года устанавливается на основании постановления правительства России от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме», закона Псковской области от 2 октября 2000 года №105-ОЗ «О пожарной безопасности в Псковской области».