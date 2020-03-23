Два года тюрьмы грозит жителю Псковского района за угрозу жене убийством

15:33, 23 марта 2020, ПАИ

В Псковском районе местному жителю грозит до 2 лет тюрьмы за угрозу жене убийством. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

В конце ноября 2019 года в деревне Щиглицы между 35-летним мужчиной и его супругой, которые были в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора. Мужчина был недоволен тем, что подруга супруги негативно на нее влияет, выпивая с ней. Затем он схватил нож и поднял над головой жены и пригрозил убийством. Его остановили несовершеннолетние дети, которые в это время проснулись.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статье 119 УК РФ. Дело передано в суд.