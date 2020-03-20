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Политика

Андрей Турчак и Елена Бибикова улучшили свои позиции в медиарейтинге сенаторов

В топ-50 сенаторов за февраль 2020 года вошли Андрей Турчак и Елена Бибикова, которые, к тому же, улучшили свои позиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили составители рейтинга в компании «Медиалогия».

Секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак занял 5 место в рейтинге, поднявшись выше на 4 строчки по сравнению с прошлым месяцем, с медиандексом 22 613,1.

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова заняла 14 место с медиаиндексом 7 742,1, улучшив свои позиции на 7 строчек.

Первое место в рейтинге занял Андрей Клишас, набрав медиандекс 123 786,3. Второе место заняла Валентина Матвиенко (87 973,2) , на третьей строчке расположился Алексей Пушков (65 016,1).

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