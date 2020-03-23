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Общество

Более 11 млн рублей взыскали приставы с должников по алиментам в Псковской области в начале 2020 года

11 млн 332 тысячи рублей взыскали судебные приставы с родителей, которые уклоняются от выплат на содержание своих детей, в январе-феврале 2020 года в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального УФССП России.

Для побуждения к оплате алиментов приставы ограничивали родителей в выезде за пределы страны. Таких должников в Псковской области на начало марта более 1,7 тысяч. Более 700 человек ограничили в праве управления автомобилями, а 307 должников получили по месту официального трудоустройства постановления об обращении взыскания на заработную плату.

За неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей в 2020 году привлекли к административной ответственности около 84 должников. В отношении 45 граждан возбудили уголовные дела по части 1 статьи 157 УК РФ (неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей).

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