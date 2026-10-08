«При слове Псков хочется встать»: Светлана Мельникова – на торжестве в честь 150-летия музея-заповедника

16:26, 08 октября 2026, ПАИ

Генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова обратилась с приветственным словом к гостям торжественного мероприятия, посвящённого 150-летию со дня основания учреждения. Событие проходит в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина сегодня, 8 октября, сообщает корреспондент ПАИ.

«В России 4 047 музеев, и все они очень разные. Но каждый из них пишется с большой буквы. Когда я и мои коллеги приняли решение работать в музее, мы и не думали, чем это закончится. Здесь стирается грань между личным и профессиональным. Порой бывает трудно и надо отдавать себя без остатка», – отметила она.

По словам Светланы Мельниковой, музеи – это острова чего-то очень важного и подлинного. Благодаря им у людей появляется колоссальная роскошь смотреть на мир сквозь века.

«Прав тот, кто счастлив. И раз мы счастливы работать в музее и счастливы вы, дорогие гости, то всё идёт правильно. И я хочу, чтобы в вашей жизни как можно чаще звучали слова из стихотворения «Я поведу тебя в музей», – подчеркнула гендиректор музея.

Как заметила Светлана Мельникова, сегодняшний праздник – совершенно особенный. «Это праздник державного Псковского музея, который отражает характер нашей земли. Как сказал один архитектор: «При слове Псков хочется встать», – заключила она.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









































Напомним, что Псковский музей-заповедник ведёт свою историю с 1872 года, когда при Псковском статистическом комитете по инициативе Ивана Василёва была создана Археологическая комиссия для организации музея и начался сбор экспонатов. Губернатор Михаил Прутченко выделил две комнаты для экспозиции в Доме Дворянского собрания. Для посетителей музей открыт в 1876 году – это событие является датой основания музея.