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Политика

Проводить выборы дистанционно предложили в Госдуме

В Госдуме выступили с предложением проводить выборы всех уровней дистанционно. При этом, останется и традиционная форма голосования, сообщают «Известия».

Автором законопроекта выступила депутат от фракции «Единая Россия»  Ирина Белых. Эксперимент с такой формой выборов планируют провести в одном или в нескольких избирательных кругах. По мнению экспертов, следует наладить механизмы контроля интернет-выборов.

Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в апреле, поддержать его готова «Единая Россия». Не исключено, что новая форма голосования будет принята ради голосования по поправкам к Конституции, которое запланировано на 22 апреля.

При этом эксперты отметили, что прошлогодний эксперимент по проведению онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму прошел успешно.

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