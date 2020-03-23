Проводить выборы дистанционно предложили в Госдуме

06:56, 24 марта 2020, ПАИ

В Госдуме выступили с предложением проводить выборы всех уровней дистанционно. При этом, останется и традиционная форма голосования, сообщают «Известия».

Автором законопроекта выступила депутат от фракции «Единая Россия» Ирина Белых. Эксперимент с такой формой выборов планируют провести в одном или в нескольких избирательных кругах. По мнению экспертов, следует наладить механизмы контроля интернет-выборов.

Законопроект планируют рассмотреть в Госдуме в апреле, поддержать его готова «Единая Россия». Не исключено, что новая форма голосования будет принята ради голосования по поправкам к Конституции, которое запланировано на 22 апреля.

При этом эксперты отметили, что прошлогодний эксперимент по проведению онлайн-голосования на выборах в Мосгордуму прошел успешно.