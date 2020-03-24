Оксана Фёдорова: На шоу «Маска» были шокированы моими номерами

13:18, 24 марта 2020, ПАИ

Телеведущая и певица, уроженка Пскова Оксана Фёдорова покинула проект «Маска» на НТВ. Об этом она сообщила в своем Instagram, выложив фотографии со съёмок очередного выпуска шоу, которые стали для нее последними и расскрыла подробности участия в состязании.

Как оказалось, Оксана выступала в костюме Робота. Долгое время члены жюри и не предполагали, что бывшая «Мисс Вселенная» обладает потрясающими вокальными данными. Она меняла голос, поэтому даже поклонники не смогли догадаться, кто скрывается под маской.

«Многие подписчики очень внимательны и следят за моим творчеством. Но все же большое количество людей, в том числе и жюри, были шокированы моим разоблачением, яркими разнообразными номерами и академическим вокалом», — написала Оксана Фёдорова.

Фёдорова призналась, что получила незабываемые эмоции от участия в уникальном проекте. Кроме того, Оксана заявила, что давно мечтала показать фанатам и другие грани собственного таланта и предстать перед публикой в образе певицы. «Для меня проект «Маска» показал многогранность моей творческой музыкальной натуры, которую я буду проявлять в будущем!» — добавила она