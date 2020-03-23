Губернаторы-единороссы могут возглавить региональные отделения партии

17:14, 24 марта 2020, ПАИ

Председатель «Единой России», заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказал предложение о том, чтобы губернаторы-единороссы возглавили отделения партии в своих регионах. Как пишет ТАСС, об этом он заявил на встрече с кандидатами на должности секретарей региональных отделений «Единой России» 24 марта.

Дмитрий Медведев подчеркнул, что в сегодняшней ситуации соединение государственных возможностей с партийными выглядит абсолютно оправданным. «Я думаю, что вот этим нам нужно прежде всего руководствоваться при принятии решений в отношении того, чтобы коллеги высшие должностные лица субъектов [Федерации] одновременно замещали должность секретаря регионального отделения, то есть занимались партийной работой», - подчеркнул председатель «Единой России».

«Мы не форсировали раньше эти процессы, и очень часто у нас должность губернатора и должность секретаря регионального отделения были разными», - напомнил он.

Также Дмитрий Медведев сообщил, что генеральный совет партии 26 марта утвердит решение о проведении только в формате онлайн предварительного голосования по отбору кандидатов на сентябрьские выборы.

По его словам, предстоящий единый день голосования будет для партии «важным испытанием в преддверии выборов в Госдуму».