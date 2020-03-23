«Единая Россия» из-за коронавируса сократит свои расходы и направит деньги на лекарства и продукты

17:34, 24 марта 2020, ПАИ

«Единая Россия» из-за пандемии коронавируса сократит свои расходы на проведение предварительного голосования для подготовки к избирательным кампаниям, которые пройдут в 2020 году. Как сообщает пресс-служба регионального отделения партии, также сократят транспортные расходы. Сэкономленные деньги направят на покупку лекарств, продуктов, средств индивидуальной защиты и оказания помощи волонтерским центрам «Единой России», которые помогают медикам и гражданам из «группы риска» - ветеранам Великой Отечественной войны, пожилым людям, одиноким пенсионерам.

Секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский считает такое сокращение расходов на политическую работу и перенаправление средств на борьбу с эпидемией очень своевременным и полезным.

«Мы переживаем сложный период, связанный с пандемией коронавируса. Для нас это совершенно новый опыт, мы учимся жить в сложившихся непростых обстоятельствах. Партия руководствуется, в первую очередь, интересами людей», - сказал Александр Козловский.

Он подчеркнул, что сейчас каждый человек должен быть внимательным к своему здоровью, к своей семье и коллегам. Но особенно нуждаются в помощи пожилые, одинокие люди и люди с ограниченными возможностями. Им помогает волонтерский центр «Единой России» и ОНФ в Пскове и Великих Луках.