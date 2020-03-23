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Общество

Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса создали в Псковской области

Волонтерский центр по оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронавируса создан в Псковской области на базе общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе областного отделения партии, центр возглавил секретарь регионального  отделения партии Александр Козловский.

Он подчеркнул, что сейчас сложилась сложная ситуация, связанная с пандемией коронавируса. «Я обращаюсь ко всем партийцам с призывом приложить максимум усилий для оказания необходимой помощи социально незащищенным гражданам, одиноким пенсионерам, ветеранам, инвалидам, людям, входящим в «группу риска». Нам всем необходимо включиться в работу волонтерского Центра и сделать все возможное для наших людей», - отметил Александр Козловский.   

Волонтерский центр займется оказанием адресной помощи лицам, входящим в «группу риска» (одинокие пенсионеры, инвалиды, ветераны и другие категории), информированием населения, организацией работы волонтеров по выполнению рабочих поручений, организацией работы волонтеров с медицинским (неоконченным медицинским) образованием по выполнению рабочих поручений регионального штаба субъекта в учреждениях здравоохранения, оказанием помощм семьям медицинских работников, занятых на сверхурочной работе в рамках комплекса мер по противодействию инфекции, а также мониторингом информационного поля на наличие запроса на оказание помощи.

В состав центра вошли активисты партии, центра социального проектирования и добровольчества «Команда 2018», представители МГЕР, ОНФ, «Волонтеры Победы», РСПП и других патриотических проектов, а также волонтерских медицинских и социальных объединений.

Волонтерский центр расположен по адресу: Псков, улица Гоголя, 9, телефон центра – (8112) 66-25-12, телефоны «горячей линии»: 8-800-444-10-41, (8112) 299-003.

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