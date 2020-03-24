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Происшествия

Пять детей пострадали в ДТП с начала марта в Псковской области

В Псковской области с начала марта зарегистрированы пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков в возрасте до 16 лет. В них пять несовершеннолетних получили ранения различной степени тяжести, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В трёх дорожных авариях дети пострадали, участвуя в дорожном движении в качестве пешеходов.

В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции проводят в Псковской области операцию «Безопасный двор». В её рамках они, в частности, разъясняют юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения во дворах и за его пределами, рассказывают о дорожных «ловушках», которые нередко становятся причинами ДТП с детьми. 

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