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Экономика

В России выросли продажи презервативов и антидепрессантов

На 30% выросли продажи презервативов в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

За одиннадцатую неделю 2020 года в России продано 589 тысяч упаковок презервативов на 161 миллион рублей против 477 тысяч упаковок на 122 миллиона рублей годом ранее. Прирост к аналогичной неделе 2019 года составил 31,8% в стоимостном выражении. Лидерами рынка презервативов стали бренды Durex (46,75% продаж), Contex (41,91%) и Sico (6,28%).

C середины февраля в России отмечается рост продаж антидепрессантов.

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