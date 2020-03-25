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Политика

Антикоррупционные меры рассмотрели депутаты правового комитета Псковской гордумы

Члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской гордумы рассмотрели порядок применения к депутатам, выборным должностным лицам, мер ответственности в случае несоблюдения ограничений, запретов, обязанностей, которые установлены в целях противодействия коррупции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Основанием для рассмотрения вопроса о применении мер ответственности является заявление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, прокуратуры города о принятии мер в связи с выявлением фактов недостоверности или полноты представленных депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

В ходе заседания комитета депутаты также рассмотрели вопросы о назначении дат публичных слушаний, а также изменений и дополнений в некоторые муниципальные правовые акты с целью приведения в соответствие с нормами федерального законодательства.

Депутаты рекомендовали главе Пскова Елене Полонской вынести все восемь вопросов, рассматриваемых на заседании комитета, на сессию Псковской городской Думы, которая состоится 27 марта в 10:00.

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