Жилье после вмешательства прокуратуры получено сиротой в Палкино

09:55, 25 марта 2020, ПАИ

Прокуратура Палкинского района помогла получить благоустроенное жилье молодому человеку из числа детей-сирот, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С соответствующим заявлением в надзорный орган обратился сам сирота. Прокуратура выяснила, что его включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, однако администрация муниципалитета не обеспечила молодого человека благоустроенным жильем.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к администрации, и возложил на орган местного самоуправления соответствующие обязанности.

В пресс-службе добавили, что районная администрация обеспечила сироту благоустроенной квартирой в Палкино.