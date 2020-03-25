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Общество

Жилье после вмешательства прокуратуры получено сиротой в Палкино

Прокуратура Палкинского района помогла получить благоустроенное жилье молодому человеку из числа детей-сирот, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

С соответствующим заявлением в надзорный орган обратился сам сирота. Прокуратура выяснила, что его включили в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, однако администрация муниципалитета не обеспечила молодого человека благоустроенным жильем.

Суд удовлетворил исковое заявление прокурора района к администрации, и возложил на орган местного самоуправления соответствующие обязанности.

В пресс-службе добавили, что районная администрация обеспечила сироту благоустроенной квартирой в Палкино.

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