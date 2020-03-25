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До 6 лет тюрьмы грозит женщине за кражу из дома и бани в Красногородске

В Красногородске местной жительнице грозит до 6 лет тюрьмы за кражу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Красногородского района.

Женщина, зная, что ее знакомый отсутствует дома, решила украсть утварь из его дома и бани для продажи их на металлолом. Но она не заметила, что во время кражи за ней наблюдают соседи, которые и сообщили о случившемся в полицию. В итоге женщина призналась в совершенном преступлении.   

По данному факту было возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, с незаконным проникновением в жилище). Статья предусматривает наказание, в том числе в виде лишения свободы сроком до 6 лет.

Дело направлено в Пыталовский районный суд для рассмотрения.

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