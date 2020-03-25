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В Instagram запустили «утку» об открытии магазина Zara в Пскове

В Instagram запустили «утку» об открытии магазина торговой сети Zara в Пскове. Создатели аккаунта zara_psk (аккаунт удалён) обещали первым пяти тысячам подписчиков скидку на покупки. Пост с обещаниями собрал более тысячи лайков. По состоянию на 24 марта у лжеаккаунта было уже 753 подписчика.

На горячей линии Zara корреспонденту Псковского агентства информации сообщили, что сеть не планирует открывать магазин в Пскове, поэтому и информация о скидках, размещённая в Instagram, не соответствует действительности.

«Мы просим псковичей, которые увидят в соцсетях нечто подобное, делать скриншоты и отправлять информацию нам в чат WhatsApp или на электронную почту, а чтобы быть в курсе новостей компании, следить за обновлениями, которые появляются на официальном сайте Zara», - рекомендовала сотрудница сети.

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