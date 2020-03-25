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Экономика

В Псковской области треть ипотечных заявок регистрируются в электронном виде

Жители Псковской области все чаще прибегают к онлайн сервисам, чтобы получить кредит в банке. Самым востребованным сервисом этого направления в Сбербанке является платформа ДомКлик. Только за прошлый год через ДомКлик в Псковской области было оформлено более 2 тысяч кредитов на общую сумму порядка 2,6 млрд рублей, сообщили Псковскому агентству информации в региональном отделении Сбербанка.

«Онлайн-сервисы пользуются высоким спросом, благодаря значительной экономии времени: сегодня электронные сделки на оформление недвижимости, регистрируются в течение 1 часа, это совместный проект банка и Росреестра», — прокомментировала управляющий Псковским отделением Сбербанка Анна Тарасенко.

Ещё два года назад для того, чтобы получить кредит, клиенту необходимо было совершить в среднем семь визитов в банк и два в Многофункциональный центр (МФЦ). Теперь же достаточно прийти в банк только раз.

В 2019 году каждый третий ипотечный кредит регистрировался в Росреестре в электронном виде. Ранее совместно с Росреестром, Сбербанк внедрил в своих офисах, выдающих ипотеку, процедуру регистрации сделок.

Сотрудник банка формирует и направляет в электронном виде на регистрацию прав в Росреестре полный пакет документов при подписании кредитного договора. Таким образом, после оформления сделки подтверждение регистрации поступает в электронном виде всем участникам сделки. Более подробно с условиями ипотечного кредитования в Сбербанке можно ознакомиться на сайте sberbank.ru в разделе «Кредит на жильё».

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