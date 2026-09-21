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Общество

Эксперт дала прогноз по доллару, евро и юаню до конца сентября

Выборы и их результаты вряд ли окажут значительное влияние на валютный рынок, отметила генеральный директор «Альфа-Форест» Гузель Проценко. Она рассказала о прогнозах для рубля, доллара, евро и юаня до конца сентября, пишет агентство «Прайм».

Фото: ПАИ

По мнению экономиста, при политической и макроэкономической стабильности в России ожидать резкого падения рубля не приходится. Рубль опирается на три фактора: относительно дорогая нефть, жёсткая денежно-кредитная политика с ключевой ставкой 14 % и продажа экспортной выручки. Однако давление на курс остаётся: санкционные риски сохраняются, импортёры нуждаются в валюте, а доллар укрепился на международном рынке после повышения ставки Федеральной резервной системы США 16 сентября.

«Доллар шесть торговых дней держится возле отметки 84,65 рубля. Если внешний фон будет благоприятным, а нефть останется дорогой, технически курс может откатиться к 82,54 рубля. Правда, пока это скорее оптимистичный сценарий. При движении вверх ближайшей целью станет уровень 85,3 рубля. Уверенный пробой откроет доллару дорогу обратно к 87 рублям», – пояснила Гузель Проценко.

Фото: ПАИ

Евро торгуется на уровне 97,3 рубля. До конца сентября ожидается, что курс будет колебаться в диапазоне 95,89–99,20 рубля. Важно учитывать не только динамику рубля, но и соотношение евро и доллара на глобальном рынке. Европейский центральный банк может снова повысить процентную ставку. Юань торгуется вблизи 12,45 рубля, и его курс на ближайшие недели, вероятно, будет находиться в пределах 12,30–12,75 рубля. В долгосрочной перспективе ключевое значение будут иметь торговые операции с Китаем и баланс спроса и предложения юаней на российском рынке, отметила эксперт.

По её мнению, резких колебаний рубля после выборов ожидать не стоит. Основной сценарий до конца сентября – это движение валют в пределах установленных диапазонов. Однако геополитическая ситуация может быстро изменить этот прогноз. Поэтому конкретные уровни лучше рассматривать как ориентиры, а не как точные прогнозы, заключила Гузель Проценко.

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