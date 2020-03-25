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Общество

На телеканале «Россия-24» вышел сюжет про журналиста из Пскова Светлану Прокопьеву (ВИДЕО)

Фото: www.youtube.com

Как стало известно Псковскому агентству информации, в эфире программы «Вести» вышел сюжет, в котором утверждается, что Светлана Прокопьева получила задание от иностранного СМИ, киевского отделения «Радио Свобода», сделать фото на территории режимного объекта- 76-ой дивизии, съемка которого без официального разрешения запрещена.

В доказательство «Вести» приводят телефонный разговор, в котором журналист соглашается выполнить съемку за 100 долларов.

В сюжете ситуацию комментируют эксперты, которые высказывают мнение, что действия Прокопьевой можно трактовать как разведывательную деятельность. Они отмечают, что под видом представителя «Радио Свобода» могли выступать разведслужбы, а поведение «опытной» журналистки считают необдуманными.

«Головы на плечах нету. Барышня, наверное, даже не предполагала, что за это может быть уголовное наказание», - отмечает один из экспертов.

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