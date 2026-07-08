Читатели псковских библиотек отпраздновали День семьи, любви и верности

23:15, 08 июля 2026, ПАИ

Библиотеки Пскова в День семьи, любви и верности пригласили своих посетителей почитать, поиграть, помастерить, поразмышлять о семейных ценностях и рассказать о своих семейных традициях. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе централизованной библиотечной системы Пскова.

В Детской экологической библиотеке «Радуга» для читателей подготовили две книжные выставки с обзором и рассказом о семейных ценностях – «Дружная семья не знает печали» и «Как хорошо в большой семье».

Игровая программа в рамках цикла мероприятий «Шкатулка народной мудрости» и плана мероприятий межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» заставила читателей «Радуги» вспомнить пословицы и лишний раз убедиться в народной мудрости. Кроме того, они отгадывали загадки, поиграли в настольные игры, выполнили творческие задания «Кто самый дружный?» и «Семейная мудрость».

Громкие чтения «Читаешь ты, читаю я, читает вся моя семья!» в рамках регионального Дня многодетной семьи стали мгновениями настоящего единения разных поколений читателей библиотеки «Радуга». Родители, а также дедушки и бабушки почитали вместе с младшими членами семьи истории из книг «Мама всегда рядом» Вероник Каплэн, «Энциклопедия о любви и дружбе» Елены Ульевой и «Как-то раз в одной семье...» Александры Бодровой.

После этого они обсудили прочитанное и посмотрели отрывки из семейных фильмов «Пальма», «Манюня» и «Денискины рассказы».

В центре детского чтения 8 июля для читателей провели мастер-класс «Я дарю тебе ромашку!». В библиотеке «Родник» имени С. А. Золотцева в День семьи, любви и верности работала творческая мастерская «Весёлые рукоделки», участники которой создавали «Ромашку на счастье». В библиотеке микрорайона Любятово «БиблиоЛюб» читателей пригласили принять участие в беспроигрышной игре-лотерее «Семейный калейдоскоп».

В библиотеке «Диалог» участники клуба «Диалог в красках» мастерили семейные открытки и слушали обзор книг о семье.

В детской библиотеке «ЛиК» состоялся мастер-класс «Ромашковый бал» тоже с тематическим обзором книг.

В историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва для читателей не только провели обзор литературы на тему праздника, но также организовали тренинг с практикующим психологом, специалистом по работе с психологической травмой Натальей Старосельской «Семейные кризисы: как пройти и укрепить союз».

Сотрудники библиотеки – общественного центра микрорайона Псковкирпич 9 июля в 10:00 проведут для своих читателей интерактивную программу «Живёт в веках любовь и верность»: в рамках реализации летних чтений «Книжное путешествие без границ» и проекта «Культура для школьников» там состоится беседа-презентация о семейных ценностях и будет работать творческая мастерская.