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Общество

Псковская область получит увеличенный объём поставок топлива на АЗС

Власти Псковской области договорились об увеличении объёма поставок топлива на автозаправочные станции региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Иллюстрация из канала Михаила Ведерникова в MAX

«Друзья, делюсь итогами командировки в Москву. Главное: удалось договориться об определённом увеличении объёма поставок топлива на автозаправочные станции Псковской области. На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней», – поблагодарил жителей за выдержку, понимание и терпение Михаил Ведерников.

Принятое решение призвано снизить напряжённость на АЗС.

Ранее сообщалось, что в Псковской области вводят экспериментальную схему разделения потоков машин на АЗС.

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