Псковская область получит увеличенный объём поставок топлива на АЗС

23:38, 08 июля 2026, ПАИ

Власти Псковской области договорились об увеличении объёма поставок топлива на автозаправочные станции региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Друзья, делюсь итогами командировки в Москву. Главное: удалось договориться об определённом увеличении объёма поставок топлива на автозаправочные станции Псковской области. На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней», – поблагодарил жителей за выдержку, понимание и терпение Михаил Ведерников.

Принятое решение призвано снизить напряжённость на АЗС.

Ранее сообщалось, что в Псковской области вводят экспериментальную схему разделения потоков машин на АЗС.