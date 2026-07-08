Псковская область получит увеличенный объём поставок топлива на АЗС
Власти Псковской области договорились об увеличении объёма поставок топлива на автозаправочные станции региона. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в MAX.
«Друзья, делюсь итогами командировки в Москву. Главное: удалось договориться об определённом увеличении объёма поставок топлива на автозаправочные станции Псковской области. На доставку и организационные вопросы потребуется несколько дней», – поблагодарил жителей за выдержку, понимание и терпение Михаил Ведерников.
Принятое решение призвано снизить напряжённость на АЗС.
Ранее сообщалось, что в Псковской области вводят экспериментальную схему разделения потоков машин на АЗС.