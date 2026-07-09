Жители Псковской области отметили День семьи, любви и верности

00:13, 09 июля 2026, ПАИ

В Псковской области 8 июля прошли мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности и Дня многодетной семьи. Жителей региональной столицы в этот день объединил фестиваль «Все начинается с семьи», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.



Фото: районные газеты



Фото: районные газеты



Фото: районные газеты



Фото: районные газеты



Фото: районные газеты









Участники мероприятия погрузились в историю своих семей и узнали о традициях народов России, обсудили духовные ценности и правовые аспекты семейной жизни. Фестиваль был организован в рамках национального проекта «Семья» и проходил в атмосфере книг и творчества.

Во всех муниципалитетах области прошли фестивали, интерактивные программы, квесты, показы фильмов и спектаклей, концерты и мастер-классы. Особое внимание уделялось парам с большим опытом семейной жизни. В Пскове медалями в честь 50-летнего юбилея брака и медалями «За любовь и верность» были награждены 40 супружеских пар. Торжественные церемонии прошли и в других муниципалитетах. Например, в Порховском районе на фестивале «Дружная семья – мелодия единства» медали «За любовь и верность» получили супруги Буровы, прожившие вместе 56 лет, и супруги Тумаковы, чей брак длится более 40 лет.

В Бежаницком районе состоялся фестиваль «Ромашковое поле». В Пустошкинском крае прошло торжество, посвященное многодетным семьям. В Писковичском доме культуры Псковского района был организован большой праздничный концерт «Ромашковое сердце России».

Праздничные мероприятия охватили даже небольшие населенные пункты региона. Например, в Крестовской сельской библиотеке Красногородского района накануне праздника прошла беседа «День Петра и Февронии». Библиотекарь Нина Игнатьева рассказала об истории праздника, святых Петре и Февронии, семейных ценностях и символе праздника – ромашке. Дети с радостью отгадывали загадки на семейную тему и участвовали в конкурсах. В библиотеке также была открыта выставка «Моя семья», посвященная семейным традициям.

Следует отметить, что при поддержке президента России реализуется национальный проект «Семья», направленный на всестороннюю поддержку родителей и детей. В рамках этого проекта в Псковской области создаются условия для финансового обеспечения, льгот, образования, отдыха, воспитания и развития детей.

Ранее сообщалось, что в Городском культурном центре Пскова чествовали супружеские пары.