Историко‑краеведческая викторина «Воинская слава Пскова» пройдёт 12 июля

22:48, 08 июля 2026, ПАИ

Историко‑краеведческая библиотека имени И. И. Василёва приглашает жителей Пскова на викторину «Воинская слава Пскова». Мероприятие состоится 12 июля, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения культуры.

Мероприятие пройдёт в рамках литературного фестиваля «Второй закон» в торговом центре «Фьорд плаза» (Борисовичи, улица Завеличенская, 23). Начало в 14:30.

Проведёт викторину заведующий сектором краеведения библиотеки Сергей Туров. Участники познакомятся с подвигами российского воинства – как на Псковской земле, так и на других рубежах страны, а также узнают больше о выдающихся российских полководцах, защищавших суверенитет государства на протяжении тысячелетней истории.

Вход на мероприятие свободный.

Литературный фестиваль и книжная ярмарка «Второй закон» проходят в Пскове с 3 по 12 июля.