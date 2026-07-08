Раздельный график заправки топливом будет действовать на АЗС «Сургутнефтегаз» в Пскове

22:23, 08 июля 2026, ПАИ

В Пскове на автозаправочных станциях сети «Сургутнефтегаз» вводят новые правила отпуска топлива. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Согласно новым правилам, бензин марки АИ‑95 и выше будет доступен для заправки круглосуточно – при условии наличия топлива на станции. Бензин АИ‑92 и дизельное топливо можно будет приобрести только с 14:00 до 00:00.

Как пояснил Михаил Ведерников, мера направлена на то, чтобы развести потоки автомобилей и сократить очереди на АЗС. Власти рассчитывают, что такой порядок поможет стабилизировать ситуацию на время поиска альтернативных поставщиков топлива.

Ранее сообщалось, что с 10 июля в Псковской области в порядке эксперимента начнёт действовать система разделения потоков автомобилей на автозаправочных станциях по чётным и нечётным дням.