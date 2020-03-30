В условиях самоизоляции часть псковичей остались без домашнего интернета

08:33, 30 марта 2020, ПАИ

В условиях самоизоляции часть жителей Пскова-пользователи услуг провайдера Pskovline остались без домашнего интернета, сообщается в группе «Жесть по-псковски» «ВКонтакте».

Проблема затронула все городские районы. «Вы там тоже ушли на карантин? Интернета нет, ТВ нет, сайт лежит, поддержка лежит. Как соблюдать домашний режим?» - возмущаются псковичи, некоторым из которых с девяти утра необходимо приступать к удаленной работе в интернете.

Отмечается, что интернет от провайдера пропал ещё ночью, к семи утра у некторых абонентов возможность войти в сеть всё-таки появилась, однако не у всех.