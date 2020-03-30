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За совершение разбойных нападений на ювелирный и продуктовый магазины осудят жителя Пскова

Житель Пскова будет осужден за совершение разбойных нападений на ювелирный и продуктовый магазины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Псковской области.

В период с декабря 2017 по январь 2018 года мужчина совершил 2 разбойных нападения на ювелирный магазин в Великих Луках и 2 разбойных нападения на ювелирный и продуктовый магазины в Бежаницах. В качестве оружия он использовал металлический прут и пневматический пистолет. Злоумышленнику удалось похитить ювелирные изделия и денежные средства на сумму более 1,9 млн рублей. Кроме того, при совершении одного из разбоев злоумышленник использовал пневматический пистолет, из которого выстрелил в продавца. Пострадавшая получила телесные повреждения, повлекшие легкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

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