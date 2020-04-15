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Общество

Полицейские провели рейд по магазинам в Кунье

Фото районной газеты «Пламя»

Сотрудники прокуратуры и отделения полиции провели рейд по магазинам и общественным местам в Кунье с целью контроля за исполнением указа губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о противодействии коронавирусной инфекции, пишет районная газета «Пламя».

Участники рейда установили, что в магазинах все работники были экипированы масками и перчатками, но не все посетители торговых объектов используют маски. В магазинах установлены распылители с дезинфицирующим раствором, имеются салфетки. Кроме этого, на прилавках есть объявления о необходимости соблюдать дистанцию.

Фото районной газеты «Пламя»

Также проверке подверглись детские и спортивные площадки. Отмечается, что людей без масок в общественных местах пока предупреждали, но в ближайшие дни уже могут начать штрафовать за нарушение указа губернатора согласно статье 20.6 КоАП РФ.

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