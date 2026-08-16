День села отмечают жители пушкиногорского ​Велья

19:15, 16 августа 2026, ПАИ

В селе Велье Пушкиногорского округа сегодня, 16 августа, отмечают День села, сообщила глава муниципалитета Оксана Филиппова в своём канале в мессенджере MAX.

В празднике принял участие помощник губернатора Михаил Каратыш.

В праздника были вокальные номера сельского творческого коллектива под руководством Марии Демидовой, танцевальные композиции коллектива «Смайл» (руководитель – Дарья Егорова), выступление юной солистки Софии Иркабуловой. Концерт прошёл при поддержке сотрудников культурно‑досугового центра.

Участникам мероприятия пожелали здоровья и добрососедских отношений, а селу – процветания. Благодарностями администрации округа награждены Александр Фёдоров, Вера Лебедева и Дарья Иркабулова.

Ранее сообщалось, что День деревни отпраздновали в Адамово в Усвятском округе.