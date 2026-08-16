Дождливая погода прогнозируется в Псковской области 17 августа

18:17, 16 августа 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода прогнозируется в Псковской области завтра, 17 августа. Местами пройдут кратковременные дожди, днём местами грозы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть умеренный ветер западных и юго-западных направлений со скоростью 7–12 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +9...+14 градусов, днём – от +19 до +24 градусов.

В Пскове ночью ожидается погода без существенных осадков, днём кратковременные дождь. Температура ночью составит +10...+12 градусов, днём – от +21 до +23 градусов.

Атмосферное давление низкое.

Ранее сообщалось, что прошедший июль стал самым тёплым месяцем в метеорологической летописи России с начала регулярных наблюдений в 1891 году.