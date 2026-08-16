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Борис Елкин рассказал об истории городского пляжа у Мирожского монастыря в Пскове

Глава Пскова Борис Елкин привёл историческую справку о городском пляже возле Мирожского монастыря. Он напомнил, что история городских купален в Пскове уходит корнями в дореволюционное время, когда городская управа определяла места для купания на берегах Великой и Псковы, сообщается в канале главы города в MAX.

  • Борис Елкин рассказал об истории городского пляжа у Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: канал Бориса Елкина в MAX
  • Борис Елкин рассказал об истории городского пляжа у Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: канал Бориса Елкина в MAX
  • Борис Елкин рассказал об истории городского пляжа у Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: канал Бориса Елкина в MAX
  • Борис Елкин рассказал об истории городского пляжа у Мирожского монастыря в Пскове
    Фото: канал Бориса Елкина в MAX

В советское время подход к пляжному отдыху стал более системным. В 1921 году купальни обустроили в трёх местах на Великой, а в 1927-м ОСВОД открыл первую спасательную станцию у моста Красной Армии, которую через год перенесли на левый берег, к Мирожскому монастырю. Напротив появилась мужская купальня и водная станция с семиметровой вышкой для прыжков.

В 1952 году горисполком официально узаконил несколько зон для купания на обоих берегах Великой, а 12 июня 1956 года возле Мирожского монастыря был официально оборудован городской пляж. Сегодня это место остаётся популярным у псковичей: здесь обустроены детская и волейбольная площадки, зона для воркаута, кабинки для переодевания. Ежегодно перед купальным сезоном специалисты обследуют и очищают дно реки, на пляже работает спасательный пост.

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