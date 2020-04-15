Кто и как в Псковской области может получить социальную помощь во время коронавируса

10:12, 15 апреля 2020, ПАИ



В Псковской области принимают заявки на получение социальной помощи. Социальную помощь в виде единоразовой денежной выплаты можно получить только при наличии всех необходимых условий. Рассказываем, каких.

Кто получит

1. Семья, если ее среднедушевой доход не превышает половины величины прожиточного минимума, ежеквартально устанавливаемого в Псковской области в расчете на душу населения (на 13 апреля - ниже 5317 рублей), из-за того, что кто-то из семьи потерял работу из-за введения в области ограничительных мероприятий по коронавирусу, то есть после 15 марта. Семья получит пять тысяч рублей.

2. Гражданин, если его среднедушевой доход не больше половины величины прожиточного минимума - ниже 5317 рублей, из-за того, что он потерял работу в связи с введением ограничительных мероприятий в области. Тогда житель области получит пять тысяч рублей.

3. Пенсионер, если его возраст больше 65 лет и общая сумма его материального обеспечения (то есть с учетом всех доходов и социальных доплат пенсионера) меньше величины прожиточного минимума, то есть ниже 10 633 рублей, и если он одиноко проживающий. Тогда пенсионер имеет право получить выплату в три тысячи рублей.

«С января, если пенсионер получает доход меньше 9529 рублей, то мы ему доплачиваем деньги из регионального бюджета, - пояснила Псковскому агентству информации заместитель председателя комитета по социальной защите населения Псковской области Татьяна Селиверстова. – Если сумма дохода находится между 9500 и 10600 рублями, то пенсионер попадает в эту категорию. Обязательное условие — пенсионер должен жить один».

Эта социальная помощь будет выплачена один раз во время действия в области ограничительных мероприятий по коронавирусу.

Куда обращаться

Направить заявление в территориальный отдел соцзащиты, уполномоченное учреждение или многофункциональный центр по почте или через электронную почту.

Центр социального обслуживания в Пскове: 180017, г. Псков, ул. Советская, д. 111, e-mail: cso-pskov@social.pskov.ru.

В Великих Луках: 182100, г. Великие Луки, пр. Гагарина, д. 8, e-mail: cso-vluki@social.pskov.ru.

Полный список центров соцобслуживания по районам здесь.

Многофункциональные центры с 6 апреля принимают граждан дежурными окнами во всех муниципалитетах по предварительной записи по телефону: в Пскове - 299–297 (113), Великие Луки - 299–297 (147) и 299–297 (190), телефоны МФЦ по районам можно посмотреть здесь. Клиентов МФЦ просят не загружать телефонную линию и по возможности обращаться за консультацией в официальное сообщество в социальной сети «МФЦ Псковской области», в аккаунт Instagram @mfc_pskov, а также на электронную почту info@mfc.pskov.ru. По всем каналам налажена оперативная обратная связь.

Какие документы предоставить

1. Заявление в форме электронного документа или в письменном виде от себя лично или от имени своей семьи, или от имени опекуна, попечителя или другого законного представителя гражданина. Заявление надо успеть подать во время действия ограничительных мероприятий.

2. Копия документа, удостоверяющего личность.

3. Сведения о составе семьи.

4. Сведения о доходах гражданина и членов его семьи за месяц, предшествующий подаче заявления. Доходы можно подтвердить в онлайн-банке.

5. Копия трудовой книжки или приказа об увольнении, где указано, что работника уволили с работы после 15 марта 2020 года.

Если заявление подает гражданин, который уже получает меры социальной поддержки, то документы и сведения о составе семьи и доходах предоставлять не нужно. Срок рассмотрения документов с момента поступления заявления - 5 рабочих дней.

Также в Псковской области родители детей от 3 до 7 лет получат от государства по 5,5 тысяч рублей. Закон о ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно принят на сессии Псковского областного Собрания. Рассчитывать на детское пособие могут семьи со среднедушевым доходом ниже регионального прожиточного минимума, установленного в предыдущем году. В Псковской области в 2019 году эта сумма равнялась 11 313 рублям.

Размер пособия будет равен 50% величины прожиточного минимума на ребенка, предусмотренного в регионе. Таким образом, в 2020 году родителям детей от 3 до 7 лет ежемесячно будет выплачиваться по 5,5 тысяч рублей. Выплаты начнут производиться с 1 июня. При начислении пособия будут учтены также все предыдущие месяцы текущего года. Если в малообеспеченной семье несколько детей в возрасте от трех до семи лет, то пособие положено на каждого ребенка. Ранее назначенные региональные меры поддержки сохраняются.

В Псковской области начались выплаты и ветеранам.