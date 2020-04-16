В ДТП под Елизарово погиб ветеран МВД

11:51, 16 апреля 2020, ПАИ

В дорожно-транспортном происшествии под деревней Елизарово в Псковском районе на 46-м году жизни погиб председатель общественного совета при ОМВД России по Гдовскому району Роман Максимов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«Роман Александрович отдал более 20 лет службе в правоохранительных органах. И после ухода на заслуженный отдых оказывал неоценимую помощь полиции в деле обеспечения правопорядка и безопасности жителей Гдовского района», – сообщили в ведомстве.

Руководство и личный состав УМВД России по Псковской области, общественный совет при УМВД и Совет ветеранов выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.