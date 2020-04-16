Сергей Аржаников: Во время карантина работодатель должен платить работникам их обычную зарплату

12:36, 16 апреля 2020, ПАИ

Во время ограничительных мер по коронавирусу работодатели должны платить сотрудникам зарплату в том размере, в каком они получали до начала пандемии. Об этом заявил председатель комитета по труду и занятости населения Псковской области Сергеей Аржаников в эфире ПАИ-live 16 апреля.

Именно для этого, по мнению спикера, президент и вводит дополнительные меры поддержки бизнеса.

«Работодателям не стоит стремиться избавиться от своих работников. Этот период пройдет, и работать потом кому-то нужно будет», - заметил Сергей Аржаников.

Из 454 организаций в Псковской области вышли на режим неполной занятости 207 работодателей. Причем к такой организации работы руководители прибегали и ранее, например из-за отсутствия заказов.