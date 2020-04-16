Сотрудники ГИБДД задержали пьяного водителя в Пскове

13:38, 16 апреля 2020, ПАИ

В Пскове сотрудниками ГИБДД был задержан пьяный 25-летний местный житель за рулем своего автомобиля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре города Пскова.

Вечером 28 марта обвиняемый сел за руль своего автомобиля в состоянии опьянения. При движении во дворе дома по улице Гражданской его остановили сотрудники ГИБДД.

Уголовное дело было направлено в городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.