Психолог объяснила, когда любовь к смартфону превращается в зависимость

11:07, 13 октября 2026, ПАИ

Постоянное и бесконтрольное использование смартфона часто свидетельствует о зависимости. Об этом рассказала клинический психолог Олеся Толстухина, пишет Hi-Tech Mail.

По словам специалиста, о проблеме можно говорить, когда человек предпринимает несколько попыток ограничить время с гаджетом, но возвращается к нему, раздражается или тревожится без телефона под рукой, откладывает сон ради экрана, хуже справляется с работой, меньше общается и забрасывает привычные дела. Даже во время разговора с людьми человек может продолжать листать ленту.

Психолог посоветовала периодически задавать себе вопрос: «Зачем я сейчас беру телефон и что со мной будет через полчаса после его использования?» Насторожиться стоит, если устройство становится главным способом уйти от скуки, тревоги, одиночества или негативных мыслей.