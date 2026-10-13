Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Психолог объяснила, когда любовь к смартфону превращается в зависимость

Постоянное и бесконтрольное использование смартфона часто свидетельствует о зависимости. Об этом рассказала клинический психолог Олеся Толстухина, пишет Hi-Tech Mail.

Фото: ПАИ

По словам специалиста, о проблеме можно говорить, когда человек предпринимает несколько попыток ограничить время с гаджетом, но возвращается к нему, раздражается или тревожится без телефона под рукой, откладывает сон ради экрана, хуже справляется с работой, меньше общается и забрасывает привычные дела. Даже во время разговора с людьми человек может продолжать листать ленту.

Психолог посоветовала периодически задавать себе вопрос: «Зачем я сейчас беру телефон и что со мной будет через полчаса после его использования?» Насторожиться стоит, если устройство становится главным способом уйти от скуки, тревоги, одиночества или негативных мыслей.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

13 октября 2026

«Здоровья и бодрости духа!»: 90 лет исполнилось жителю деревни Красногородского района
13 октября 2026

Как подготовиться к прививке и нужно ли заранее принимать лекарства, рассказали псковичам
13 октября 2026

Движ и работа станут темой нового выпуска программы «Оглавление»
13 октября 2026

Суд обязал устранить нарушения пожарной безопасности в псковском баре «Блгкв»
13 октября 2026

Касса Псковского театра драмы с 14 октября будет работать ежедневно
13 октября 2026

Уверенность с первых шагов: новый терапевт Красногородской больницы – о призвании и работе
13 октября 2026

В Псковской области будущий отец попросил помощи у ДПС и успел доставить жену в роддом
13 октября 2026

Студентам в Великих Луках рассказали, как фотоловушки помогают изучать природу

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...