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Общество

Какие прививки и в каком возрасте стоит делать взрослым, рассказала врач

Взрослым необходимо проходить ревакцинацию от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Об этом сообщила доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского университета, кандидат медицинских наук Ольга Сайно, пишет RuNews24.Ru.

Фото: ПАИ

По её словам, если курс вакцинации от гепатита B не был завершён в детстве, его стоит пройти до 55 лет – в первую очередь это касается людей из групп риска.

Взрослым от 18 до 35 лет врач рекомендует прививаться от кори при отсутствии подтверждённой вакцинации или перенесённого заболевания. В возрасте от 36 до 55 лет это особенно важно для медиков, педагогов, работников торговли, транспорта и социальной сферы. Женщинам 18–25 лет без иммунитета показана вакцинация от краснухи.

Прививку от гриппа Ольга Сайно назвала ежегодной и особенно значимой для людей старше 60 лет, беременных, медработников, педагогов и пациентов с хроническими заболеваниями. Вакцинация от COVID-19 сейчас носит рекомендательный характер для групп риска.

По показаниям взрослым также могут рекомендовать прививки от ветряной оспы, менингококковой инфекции, гепатита A, клещевого энцефалита и пневмококковой инфекции. Вакцинация против ВПЧ преимущественно предназначена для молодых людей, но в отдельных случаях её проводят и в более старшем возрасте, добавила специалист.

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