Колючая экзотика: как правильно содержать африканского ежа в квартире

11:24, 13 октября 2026, ПАИ

Как правильно содержать африканского ежа, узнала корреспондент ОТС Горсайта. Карликовых африканских ежей селекционеры вывели специально для содержания в домашних условиях: они неприхотливые в уходе, интересные и милые.

Обычных ежей из леса называют европейскими. Как и от любого лесного животного, от них исходит резкий, едкий запах отходов жизнедеятельности. Карликовых африканских ежей выводили специально для содержания дома, поэтому в природе их нет. Они меньше европейских по размеру, их иголки и шерсть другого цвета. Резкого запаха они не имеют, поэтому такого питомца можно спокойно завести в любую квартиру.

Для содержания карликовых африканских ежей необходимы клетка больших размеров, домик для уединения, беговое колесо, наполнитель и миски. Сам уход за ними несложен.

Основа питания – кошачьи сухие и влажные корма премиум- или супер-премиум-класса. Ещё можно давать мясо, овощи, фрукты. Ежи не играют в игрушки, поэтому никаких дополнительных покупок не требуется. Главное – учитывать безопасность внутри клетки – это касается гамаков и горок. Ежи не гибкие и отчасти неуклюжие, поэтому ничего лишнего в клетке быть не должно, предупреждают специалисты.