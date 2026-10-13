Танцовщицы из Великих Лук завоевали более 40 медалей на турнирах в Китае

09:09, 13 октября 2026, ПАИ

Воспитанницы ДЮСШ № 3 Великих Лук Василиса Глазычева, Анфиса Бурова и Аделина Бубнова завоевали 41 медаль на двух турнирах по танцевальному спорту в Китае. Соревнования прошли в городах Шицзячжуан и Ханьдань, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

В активе спортсменок – 19 золотых, 13 серебряных и девять бронзовых наград.

Василиса Глазычева завоевала 18 медалей в категории Elite: восемь золотых, шесть серебряных и четыре бронзовые. Анфиса Бурова получила 13 наград в классификационных и элитных категориях – четыре золотые, семь серебряных и две бронзовые. На счету Аделины Бубновой десять медалей: семь золотых и три бронзовые.

Помимо соревнований, спортсменки выступили с шоу-номером «Русские узоры», посвященным культуре России, и приняли участие в тренировочном кэмпе с ведущими китайскими педагогами.