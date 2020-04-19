Дмитрий Песков рассчитывает о выходе на плато по коронавирусу на следующей неделе

19:13, 19 апреля 2020, ПАИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ожидает, что на следующей неделе могут появиться первые признаки выхода на плато по заболеваемости новым коронавирусом в России. Об этом сообщает ТАСС.

Пока количество заболевших каждый день только растет. Как только количество заболевших не будет расти – значит, будет достигнут эффект «плато».

«Мы сидим на карантине три недели, на следующей неделе есть надежда, что мы какие-то первые признаки выхода на плато увидим», - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что на следующей неделе руководство страны будет принимать новые решения о дальнейшем режиме в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщил пресс-секретарь главы государства, президент Владимир Путин на следующей неделе, с 20 по 26 апреля, продолжит проводить мероприятия в режиме телеконференции.

15 апреля на одной из телеконференций Владимир Путин предложил предоставить компаниям малого и среднего бизнеса прямую безвозмездную помощь со стороны государства.