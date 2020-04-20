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Политика

Президент Чехии не хочет открывать границы государства еще год

Президент Чехии Милош Земан считает, что для эффективной борьбы с коронавирусом границы государства следует открыть не раньше чем через год. Как пишет ТАСС, об этом глава государства заявил в интервью пражской радиостанции.

«Границы должны оставаться закрытыми в течение одного года. Мой взгляд не меняется», - сказал Милош Земан.

Снятие ограничений на въезд и выезд приведет к опасности ввоза COVID-19 после преодоления распространения инфекции, по мнению президента.

В Чехии с 12 марта действует режим чрезвычайной ситуации, а с 16 марта объявлен общенациональный карантин. Въезд иностранцам запрещен. Жители страны могут покидать ее лишь в неотложных ситуациях, после возвращения они должны две недели находиться на карантине. В Чехии зарегистрирован 6701 случай COVID-19, 186 человек погибли.         

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