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В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб

Водитель погиб на месте, пассажира госпитализировали. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В понедельник, 20 апреля, около 0:30 произошло дорожно-транспортное происшествие в деревне Переслегино Великолукского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель Хендэ Элантра, 41-летний мужчина, не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

В результате аварии водитель погиб на месте, 31-летний пассажир, житель Переслегино, доставлен в больницу с ранами лица и переломами конечностей.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

По данному факту полиция проводит проверку.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области.

А в Пскове 18 апреля на улице Кузнецкой водитель Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего  автомобиль опрокинулся прямо на проезжую часть.

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