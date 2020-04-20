В Великолукском районе водитель врезался в дерево и погиб

09:05, 20 апреля 2020, ПАИ

В понедельник, 20 апреля, около 0:30 произошло дорожно-транспортное происшествие в деревне Переслегино Великолукского района.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель Хендэ Элантра, 41-летний мужчина, не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в дерево.

В результате аварии водитель погиб на месте, 31-летний пассажир, житель Переслегино, доставлен в больницу с ранами лица и переломами конечностей.

По данному факту полиция проводит проверку.

А в Пскове 18 апреля на улице Кузнецкой водитель Volkswagen Passat в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся прямо на проезжую часть.