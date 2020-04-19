0
16:17
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
13:14
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
23:46
Публикуем эксклюзивное видео с места ДТП на улице Кузнецкой в Пскове
23:25
В Пскове на улице Кузнецкой перевернулся автомобиль
17:16
На улице Московской в Пскове произошло возгорание на балконе третьего этажа
12:04
В результате возгорания на улице Юности в Пскове пострадала женщина
10:51
Коньяк и продукты пыталась украсть женщина из магазина в Гдове
Еще новости
Происшествия

Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове

На улице Кузнецкой в Пскове перевернулась иномарка. Фото: ПАИ

В Пскове 18 апреля у дома № 39а на улице Кузнецкой водитель Volkswagen Passat, мужчина 1958 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр,  после чего  автомобиль опрокинулся прямо на проезжую часть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области. 

Водитель допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть. Фото: ПАИ

Мужчина получил травмы в результате ДТП, но от госпитализации отказался. 

Водитель допустил опрокидывание автомобиля на проезжую часть. Фото: ПАИ

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Видео с места аварии смотрите здесь>>>

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
19 апреля 2020
Псковский врач рассказала, почему в больницу с подозрением на коронавирус принимают не всех больных с пневмонией
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
19 апреля 2020
Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове
Публикуем эксклюзивное видео с места ДТП на улице Кузнецкой в Пскове
18 апреля 2020
Публикуем эксклюзивное видео с места ДТП на улице Кузнецкой в Пскове 1
В Пскове на улице Кузнецкой перевернулся автомобиль
18 апреля 2020
В Пскове на улице Кузнецкой перевернулся автомобиль
На улице Московской в Пскове произошло возгорание на балконе третьего этажа
18 апреля 2020
На улице Московской в Пскове произошло возгорание на балконе третьего этажа
В результате возгорания на улице Юности в Пскове пострадала женщина
17 апреля 2020
В результате возгорания на улице Юности в Пскове пострадала женщина
Коньяк и продукты пыталась украсть женщина из магазина в Гдове
17 апреля 2020
Коньяк и продукты пыталась украсть женщина из магазина в Гдове
Невменяемого водителя отправили на принудительное лечение за наезд на полицейского в Острове
16 апреля 2020
Невменяемого водителя отправили на принудительное лечение за наезд на полицейского в Острове 1

Идет загрузка...