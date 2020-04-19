Появились подробности ночной аварии у областной прокуратуры в Пскове

13:14, 19 апреля 2020, ПАИ

В Пскове 18 апреля у дома № 39а на улице Кузнецкой водитель Volkswagen Passat, мужчина 1958 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением, совершил наезд на бордюр, после чего автомобиль опрокинулся прямо на проезжую часть. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД УМВД России по Псковской области.

Мужчина получил травмы в результате ДТП, но от госпитализации отказался.

По данному факту сотрудники полиции проводят проверку.

Видео с места аварии смотрите здесь>>>