Из-за реконструкции улицы Леона Поземского в Пскове меняется движение автобусов

11:30, 20 апреля 2020, ПАИ

В Пскове из-за реконструкции улицы Леона Поземского будет изменено движение автобусов по маршруту № 11, 22 и 30. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в «Псковпассажиравтотрансе».

В связи с проведением работ по переустройству инженерных сетей в рамках реконструкции улицы Леона Поземского 23 апреля с 06:00 до 00:00 4 мая закрывается участок улицы Труда от улицы Школьной до улицы Леона Поземского.

Автобусы № 11, 22 и 30 будут ездить по улицам Школьной, Олега Кошевого, Леона Поземского.