Обрез винтовки Мосина изъяли полицейские у жителя Струг Красных

09:40, 21 апреля 2020, ПАИ

Обрез винтовки Мосина и пять патронов калибра 7,62 миллиметра изъяли полицейские у жителя Струг Красных, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

42-летний безработный мужчина угрожал убийством своей супруге, демонстрируя винтовку. Женщина обратилась к полицейским, которые изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы в бане злоумышленника. В свое оправдание мужчина сообщил, что обрез винтовки ему достался в наследство от деда.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).