Псковский лидер ЛДПР рассказал о работе фракции в период пандемии и оценил действия властей по борьбе с коронавирусом

21:43, 21 апреля 2020, ПАИ

Псковское агентство информации публикует текстовую версию эфира ПАИ-live с лидером фракции ЛДПР в Псковком областном Собрании депутатов Антоном Минаковым. Гость эфира поговорил с Александром Машкариным о работе в период ограничительных мер, о волонтерской деятельности ЛДПР, а также оценил действия властей по борьбе с коронавирусом в Псковской области.

- Откуда вы к нам пришли, приехали? Как проходит ваша самоизоляция?

- Региональное отделение перешло на особый режим работы, мы сократили количество сотрудников, которые каждый день пребывают в аппарате. Работа по-прежнему ведется, работаем с обращениями граждан. Стараемся переходить на удаленный режим, поэтому хотел бы обратиться к избирателям, гражданам Псковской области, по возможности направлять обращения и жалобы через социальные сети, почту или по телефону. Региональное отделение работает ежедневно с 9 утра до 6 вечера. Мы сменили офис, теперь находимся на улице Советской, 47. Этот офис более удобный для посетителей, там больше пространства.

Волонтерская деятельность партии

- В эти выходные вернулся из Санкт-Петербурга, откуда привез партию масок. Далее мы по детским домам планируем их развести. Со вчерашнего дня начали раздачу масок инвалидам, ветеранам, пенсионерам, многодетным семьям, всем незащищенным категориям граждан. Для получения маски следует оставить заявку в социальных сетях, и, если нет возможности приехать, наша молодежная организация привезет на дом. Некоторые хотят 50-100 масок забрать, но количество ограничено. Мы выдаем по 1-2 маски на человека. К концу недели получим еще партию. Маски хорошего качества, они многослойные и их можно кипятить, использовать несколько раз.

- Вы сами как работаете, удаленно или ходите в офис?

- Работу нельзя назвать удаленной, но я стараюсь чаще быть дома. Я присутствую на совещаниях областного Собрания депутатов, комитетов, сессиях. Пока что работа по подаче законопроектов была приостановлена, в приоритете законопроекты, которые наиболее важны и связаны с бюджетом области, с ситуацией в системе здравоохранения. Сессии областного Собрания проходят в удаленном режиме. Это непросто, особенно подсчитывать голоса, выступать. Если нет острой необходимости, то сотрудники остаются дома. По важным вопросам приходится выходить, но у нас всегда есть маски, перчатки, антисептики.

Самый большой доход среди руководителей фракций

- На сайте Псковского областного Собрания депутатов опубликована декларация доходов за минувший год. Среди ваших коллег по фракции вы оказались самым богатым по доходам.

- Я читал эту статью, у меня за прошлый год самый большой доход, но не среди депутатов, а среди руководителей фракций. Такой доход был показан, потому что я в прошлом году продал квартиру за два миллиона рублей, это в декларации отражено. Зарплата и продажа недвижимости туда входит.

Чем занимается ЛДПР в период пандемии

- Одни партии занимаются волонтерством, другие делают политические заявления – ваш коллега Владимир Жириновский предлагает раздать деньги бизнесменам, тестировать вакцину на заключённых. Некоторые партии просто ушли куда-то. Есть еще партии, которые занимаются критикой власти. Чем сейчас занимается ЛДПР, кроме волонтерства?

- Не только ЛДПР, но и все партии показывают сейчас низкую активность, потому что мы лишились микрофона на областном Собрании депутатов, и относимся к этому с пониманием. Региональное отделение работает, в установленные дни и время, прием граждан проводит юрист. Количество часов приема юриста было увеличено вдвое еще до пандемии, но сокращать мы не планируем. Занялись волонтерской программой, именно раздачей масок, но это далеко не последняя программа, которая будет реализована. ЛДПР работает, ЛДПР всегда в повестке.

Что касается выражений Владимира Жириновского, исходя из партийной субординации, я стараюсь не комментировать его слова. Единственное, что стоит отметить, он крайне образованный и умный человек, имеет несколько высших образований, говорит на пяти языках. В политике находится более 30 лет. Есть такое выражение, оно мне очень запомнилось «Жириновский говорит то, о чем думает Путин, но не может сказать».

О партии «Яблоко»

- Партия «Яблоко» любит критиковать всё и всех. Что вы скажете о их позиции?

- В первую очередь стоит отметить, что всегда есть партия, которая всегда строго «за» и есть, которая всегда «против». На протяжении 30 лет ЛДПР занимает центристскую позицию. Мы не левые и не правые, мы – по центру, и к любым вопросам подходим вкрадчиво. Преимущество ЛДПР в том, что мы не боимся говорить правду. Мы всегда будет разбираться в вопросе. А что касается «Яблока», как уже отмечал, всегда есть те, кто против по любым социально значимым вопросам или информационным моментам.

- С остальными партиями вы контактируете в волонтерских программах?

-Нет, контакта нет. «Единая Россия» волонтерскую программу запустила, про другие не слышал. У «Единой России» много рычагов, если бы у ЛДПР их было столько – мы бы поправили систему здравоохранения. То, чем мы занимаемся – это воля депутатов, мы скидываемся и вкладываем свои деньги. У нас нет бюджета на социальную программу. В Псковской области сейчас печальная статистика, на 6 умерших только 9 выздоровевших, но люди продолжают гулять на улице. В борьбе с вирусом нужно, чтобы люди проявляли самосознание. В России, может, и не такая катастрофическая ситуация, но нужно быть реалистами, никогда не поверю, что наша система здравоохранения лучше, чем в Германии или Израиле. Обращаюсь к гражданам с просьбой, оставайтесь дома, если можете. А если нужно идти на работу, то не выходите вечером гулять. Это лучшая защита от вируса.

Меры, принимаемые властями по борьбе с коронавирусом в Псковской области, недостаточны

- Как вы оцениваете меры региональных властей по борьбе с коронавирусом? Они достаточны или их следует ужесточить, увеличить штрафы?

- Те меры, которые принимаются сейчас, недостаточны. Но я думаю, что это те максимальные меры, которые власти могут принять сейчас, исходя из экономической ситуации, исходя из особого географического положения. На всю Псковскую область только 18 аппаратов ИВЛ [в марте губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявлял о 166 аппаратах ИВЛ в Псковской области - ПАИ], а на сегодняшний день заболевших уже больше 60. В любом случае, аппаратов не хватит на всех, тем более в Псковской области. По сравнению с другими регионами у нас не самые плохие показатели, но по смертности – самые плохие

- Властям удается соблюсти баланс между тем, чтобы сберечь население и не угробить экономику?

-Такого баланса нет в природе, его невозможно соблюсти. Тут либо одно, либо другое, но в приоритете государства всегда жизнь и здоровье граждан, а потом уже все остальное. У России накоплены достаточно большие резервные средства – это и Фонд народного благосостояния и Стабилизационный фонд. Это та «кубышка», которую мы накапливали годами на «черный день». По мне так черный день уже настал, деньги нужно использовать и вкладывать в здоровье граждан, на поддержку малого и среднего бизнеса, которые сейчас страдают больше всего. Малый и средний бизнес – основа экономики, на котором должно держаться государство. Это рабочие места, налоговые отчисления в бюджет и т.д.

О закрытии «наливаек»

- 20 апреля вышел указ губернатора Псковской области о прекращении работы «наливаек». На ваш взгляд это правильные меры или это удар по малому бизнесу?

- ЛДПР занималась вопросом с прошлого года. Много было жалоб на «наливайки» в многоквартирных домах, много жалоб на так называемые кафе. Спасибо начальнику УМВД по городу Пскову, с ним проводили встречи. Результатом этих встреч стали депутатские запросы по всем этим точкам. Все запросы нашли свой отклик и эти точки получили штрафы от 150 до 300 тысяч рублей. Мы будем продолжать работу, независимо есть коронавирус или его нет. Мы изначально были против «наливаек». Если они не будут работать после карантина, то еще лучше. Эта форма бизнеса наносит вред. Пусть лучше люди идут в сетевые магазины, там сертифицированный алкоголь, а в «наливайках» непонятно какого происхождения. Нужно приводить этот вопрос в централизованную форму продажи. У магазинов есть строгая отчетность, они соблюдают законодательство по времени продажи, а также соблюдают ограничения по возрасту.

Перенос выборов главы Печорского района

- В Печорском районе дата выборов была перенесена. Правильно ли это было сделано? Готов ли кандидат продолжить участие в кампании, когда это будет возможно?

- Перенос – это правильно, у нас нет возможности в нынешних условиях проводить предвыборные кампании. На избирательных участках всегда много людей собирается, это нецелесообразно. Я смотрел выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко, который не собирается отменять ничего, дети пошли в школу. Сам президент не признает коронавирус. К чему они придут? У них здравоохранение плохое. Белоруссия никогда не справится, не экономически, ни в сфере здравоохранения. У нас в России есть финансовые возможности отложить до тех пор, пока мы не увидим тенденцию падения статистики заболеваемости. Пока что она нехорошая и только идет вверх. Нужно и важно отменять общественные мероприятия, праздники и, к сожалению, парад на День Победы, поскольку нельзя собирать большое количество людей. Все мы находимся в этой непростой ситуации, если нет необходимости выходить, то оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких.