Псковский лидер ЛДПР объяснил, почему оказался самым богатым из руководителей фракций

12:27, 21 апреля 2020, ПАИ

В эфире ПАИ-live 21 апреля лидер фракции ЛДПР в областном Собрании Антон Минаков объяснил, почему оказался самым богатым из руководителей партийных фракций. Сведения о доходах за 2019 год недавно опубликовли на сайте регионального парламента.

«У меня за прошлый год самый большой доход среди руководителей фракции, потому что я в продал квартиру за 2 миллиона рублей, это зарплата и продажа недвижимости», - пояснил Антон Минаков.