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Политика

Лидер псковской фракции ЛДПР: Перенос выборов в Печорском районе – это здраво и правильно

Фото из группы "Вконтакте" "Печорская правда"

В эфире ПАИ-live 21 апреля лидер фракции ЛДПР в Псковском областном Собрании депутатов Антон Минаков высказал свое мнение по поводу переноса даты выборов в Печорском районе.

«Перенос - это правильно, у нас нет возможности проводить предвыборные кампании и работать на избирательных  участках - там много народу. То, что выборы перенесены, - это здраво», - сказал Антон Минаков.

Гость эфира подчеркнул, что не разделяет отношение к коронавирусной пандемии президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ничего не отменяет, открыл школы для детей и вообще отрицает коронавирус.

«К чему они придут, у них здравоохранение плохое. Белоруссия никогда не справится - ни  с точки зрения экономики, ни  с точки зрения здравоохранения. У нас в РФ есть финансовые возможности, всё нужно отложить, пока мы не увидим тенденцию падения. Сейчас статистика нехорошая, она идет вверх, в субботу было выявлено 6060 больных коронавирусом за сутки.  Нужно отменить все общественные мероприятия, праздники, парад на 9 Мая - нельзя собирать людей!» - заявил лидер фракции и попросил всех псковичей оставаться дома и беречь себя и своих близких.

В России отложили избирательные кампании с 5 апреля по 21 июля, в том числе и выборы главы Печорского района.

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