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Общество

Антон Минаков: В борьбе с коронавирусом нужно, чтобы люди проявляли самосознание

«Толпы людей гуляют [в Пскове. — ПАИ], обидно это все. В борьбе с коронавирусом нужно, чтобы люди проявляли самосознание», - считает один из руководителей Псковского регионального отделения ЛДПР, лидер партийной фракции в областном Собрании Антон Минаков в прямом эфире проекта ПАИ-live 21 апреля.

По словам Антона Минакова, в России, быть может, «не такая катастрофическая ситуация» с коронавирусом, но, как отметил гость эфира, «нужно быть реалистами». «Никогда не поверю, что наша система здравоохранения лучше, чем в Германии, Израиле», - сказал Антон Минаков.

По его мнению, то, что происходит сейчас в мире, в Псковской области, где каждый день число заболевших увеличивается на 10, — «печальная статистика».

«Обращаюсь к гражданам, оставайтесь дома, если надо идти на работу, то не надо вечером идти гулять по набережной. Это лучшая защита от вируса», - резюмировал Антон Минаков.

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