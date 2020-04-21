О преимуществах ЛДПР перед другими партиями рассказал Антон Минаков

12:43, 21 апреля 2020, ПАИ

«Преимущество ЛДПР в том, что мы не боимся говорить правду, у нас четкий председатель партии, который не боится говорить правду. Мы всегда будем разбираться в вопросе», - заявил один из руководителей Псковского регионального отделения ЛДПР, лидер партийной фракции в областном Собрании Антон Минаков в прямом эфире проекта ПАИ-live 21 апреля.

По словам Антона Минакова, всегда есть партия строго «за» и есть которая всегда «против»: «ЛДПР 30 лет центристскую позицию занимает, ни левые, ни правые, а по центру, к любым вопросам подходит вкрадчиво».

Гость эфира оценил партию «Яблоко» как ту, которая «всегда против по любым значимым вопросам или информационным моментам».

Отвечая на вопрос о взаимодействии с другими партиями по волонтерским программам, Антон Минаков рассказал, что контакта нет. По его словам, у «Единой России», которая запустила волонтерскую программу, «много рычагов», и если бы у ЛДПР они были, то партия смогла бы «поправить систему здравоохранения».

«То, что мы делаем, — это воля депутатов, мы скидываемся своими деньгами, «Хели-Драйв Логистик» в Санкт-Петербурге, спасибо им, они за приемлемую цену продали маски, которые дальше отправятся по детским домам», - заключил Антон Минаков.